Аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет рейсы

Росавиация ввела ограничения на полеты в нескольких аэропортах России.

В аэропорту Калуга (Грабцево) введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram канале сегодня, 2 августа.

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что временные ограничения на авиаперелеты введены для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов.

Известно, что пару часов назад временные ограничения ввели в аэропортах Волгограда и Геленджика. В Росавиации уточняют, что меры также приняты и направлены на защиту пассажиров и экипажей.

Ранее в аэропорту Сочи было задержано восемь рейсов на вылет и прилет более чем на два часа.