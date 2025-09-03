Юбилейный ВЭФ-2025 начинается во Владивостоке

Кроме того, во Владивостоке спортсмены из более чем десяти стран, в том числе Китая, Кубы, Ирана и Монголии, выступят на Международной Владивостокской регате, Тихоокеанском кубке по керлингу и Кубке Победы по мас-рестлингу. Также в рамках форума состоится детский турнир «Кубок Надежды», получивший название в честь титулованной теннисистки Надежды Петровой. Бывшая третья ракетка мира не первый год поддерживает юных талантливых теннисистов с Дальнего Востока и вновь встретится с ними на ВЭФ.