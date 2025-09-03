ИКИ РАН: Над городами России начались интенсивные полярные сияния

Первые сообщения о завораживающем явлении поступили из Ленинградской и Новгородской областей. Жители Санкт-Петербурга, Нового Уренгоя и Петрозаводска также заметили полярное сияние. Яркое свечение в небе наблюдают люди в Ямало-Ненецком автономном округе и в Карелии.