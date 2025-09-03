ИКИ РАН: Над городами России начались интенсивные полярные сияния

Полярное сияние над Россией со 2 на 3 сентября. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии.
Первые сообщения о завораживающем явлении поступили из Ленинградской и Новгородской областей. Жители Санкт-Петербурга, Нового Уренгоя и Петрозаводска также заметили полярное сияние. Яркое свечение в небе наблюдают люди в Ямало-Ненецком автономном округе и в Карелии.
Напомним, полярные сияния начали появляться в северо-западной части России 2 сентября. Ранее сообщали, что облако солнечной плазмы, возникшее в результате сильной вспышки, достигло Земли после полуночи 2 сентября. Это событие привело к магнитной буре начального уровня G1. По предварительным прогнозам, буря продлится около 45 часов.