С 1 октября сделают самую крупную прибавку к пенсии за осень. Кого ждёт индексация и на сколько вырастут выплаты

— Также человек, имеющий право на НСУ, может возобновить получение услуг. Если он ранее получал НСУ в денежном эквиваленте, а теперь решил получать в натуральном виде — лекарства, санаторий и проезд к месту лечения и обратно, то нужно написать заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг или социальной услуги. Оно также подаётся до 1 октября текущего года. К примеру, инвалид I группы получал за лекарства деньги, и если он решит получать лекарства по рецептам бесплатно, то ему до 1 октября 2025 года необходимо подать заявление в СФР, и лекарства он сможет получать бесплатно с 1 января 2026 года, — пояснила Оксана Красовская.