В Рязанской области сняли режим ЧС после взрыва на заводе «Эластик»

В Рязанской области отменён режим чрезвычайной ситуации, введённый после взрыва на заводе «Эластик» в Шиловском районе.
Региональный оперативный штаб сообщил, что основные поисково-спасательные мероприятия завершены, и муниципальный уровень ЧС больше не действует.
По последним данным, в медицинских учреждениях продолжают находиться семь пострадавших в результате происшествия.
