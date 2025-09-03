Ричмонд
В Рязанской области сняли режим ЧС после взрыва на заводе «Эластик»

В медицинских учреждениях продолжают находиться семь пострадавших в результате происшествия.

Источник: Аргументы и факты

В Рязанской области отменён режим чрезвычайной ситуации, введённый после взрыва на заводе «Эластик» в Шиловском районе.

Региональный оперативный штаб сообщил, что основные поисково-спасательные мероприятия завершены, и муниципальный уровень ЧС больше не действует.

По последним данным, в медицинских учреждениях продолжают находиться семь пострадавших в результате происшествия.

Ранее в Ростове-на-Дону в границах района, где в результате ночной украинской беспилотной атаки пострадали дома, ввели режим чрезвычайной ситуации.