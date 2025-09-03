Минобороны запустило проект о вкладе Красной Армии в победу над Японией

«Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: на тех участках фронта, где японские войска складывают оружие и сдаются в плен, боевые действия прекращать, с пленными японцами обращаться хорошо; в городах Маньчжурии, освобожденных от японцев, могут быть подняты китайские флаги администрацией назначенной Чан Кайши, в этом китайской администрации не препятствовать и содействовать ей в установлении порядка», — гласит директива СВГ от 17 августа 1945 года главнокомандующему Советскими войсками на Дальнем Востоке, командующим войсками 1-го, 2-го Дальневосточных, Забайкальского фронтов, Тихоокеанским флотом о порядке обращения со сдающимися в плен японскими войсками.