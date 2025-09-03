Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ пытаются атаковать беспилотниками Краснодарский край

Украинские беспилотники пытаются атаковать территорию Краснодарского края. Местные жители сообщили о серии громких хлопков и ярких вспышках в небе.

Источник: Life.ru

По данным телеграм-канала SHOT, в Анапе около 23:20 прогремело не менее пяти мощных взрывов. Жители также наблюдали яркие вспышки. Предварительно, разрушений на земле и пострадавших нет.

О хлопках и звуках пролёта дронов рассказали очевидцы из Новороссийска и села Криница под Геленджиком. В регионе активно работала система противовоздушной обороны. Официальной информации о последствиях атаки пока не поступало.

Ранее Росавиация временно ограничила приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика. В последние недели атаки беспилотников ВСУ на юг России участились. Вечером во вторник взрывы прогремели в Ростовской области. В результате падения обломков дрона рядом с жилой многоэтажкой в доме выбило окна и рамы. Повреждения также получили несколько автомобилей.