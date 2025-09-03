ВСУ пытаются атаковать беспилотниками Краснодарский край

По данным телеграм-канала SHOT, в Анапе около 23:20 прогремело не менее пяти мощных взрывов. Жители также наблюдали яркие вспышки. Предварительно, разрушений на земле и пострадавших нет.
О хлопках и звуках пролёта дронов рассказали очевидцы из Новороссийска и села Криница под Геленджиком. В регионе активно работала система противовоздушной обороны. Официальной информации о последствиях атаки пока не поступало.
Ранее Росавиация временно ограничила приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика. В последние недели атаки беспилотников ВСУ на юг России участились. Вечером во вторник взрывы прогремели в Ростовской области. В результате падения обломков дрона рядом с жилой многоэтажкой в доме выбило окна и рамы. Повреждения также получили несколько автомобилей.