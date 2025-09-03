ВСУ пытаются атаковать беспилотниками Краснодарский край

Ранее Росавиация временно ограничила приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика. В последние недели атаки беспилотников ВСУ на юг России участились. Вечером во вторник взрывы прогремели в Ростовской области. В результате падения обломков дрона рядом с жилой многоэтажкой в доме выбило окна и рамы. Повреждения также получили несколько автомобилей.