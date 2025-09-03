Историк рассказал, когда для СССР закончилась Вторая мировая война

«Дело в том, что, действительно, именно 2 сентября на американском линкоре “Миссури” был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Третьего сентября 1945 года в нашей советской прессе было опубликовано обращение Сталина к народу. Там говорилось об окончании войны с Японией и отмечалось, что, кстати, у нашей державы, Советского Союза и у России, был особый счет к Японии. Мы отомстили за поражение в русско-японской войне 1904−1905 годов, которая была черным пятном на нашей стране», — отметил Мягков.