Запуск израильского спутника радиолокационной разведки вызвал панику среди населения

Израиль запустил новый современный спутник радиолокационной разведки Ofek 19.

Израиль запустил новый современный спутник радиолокационной разведки Ofek 19. Его запуск состоялся с военной базы «Пальмахим», расположенной в центральной части страны, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на минобороны Израиля.

Как уточняет газета, запуск был осуществлен в ходе совместной операции министерства обороны, армии обороны Израиля и оборонной компанией Israel Aerospace Industries.

При этом запуск спутника напугал жителей ряда районов Израиля. Так как о его запуске ничего не сообщалось, некоторые израильтяне приняли его за пуск ракеты.

По данным издания, Ofek 19 предназначен для получения изображений высокого разрешения, причем в любых погодных условиях. После выхода на околоземную орбиту Ofek 19 пройдет серию испытаний, в ходе которых будет проверена его работа и готовность к эксплуатации.

