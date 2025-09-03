Ричмонд
На Украине заявили о продолжении мобилизации: не поможет даже перемирие

Офис Зеленского: Мобилизация на Украине продолжится даже после перемирия.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель руководителя администрации президента Украины Павел Палиса заявил, что даже в случае достижения договоренностей о прекращении огня киевские власти не намерены приостанавливать процесс мобилизации.

«Даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится. Определенное время процесс будет продолжаться», — сказал Палиса в эфире телеканала «Общественное».

Согласно заявлению Палисы, продолжение мобилизации объясняется якобы необходимостью замещения военнослужащих, которые могут быть демобилизованы в случае прекращения огня.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине власти страны ввели всеобщую мобилизацию. При этом сам процесс призыва часто сопровождается нарушениями прав граждан и принудительными мерами.

Ранее KP.RU писал, что украинские военкоматы начали платить гражданским за поимку уклонистов и предоставлять бронь от призыва. Эта схема работает в Харькове, Одессе, Кривом Роге.