Стоимость золота обновила исторический максимум $3 600 за тройскую унцию

По состоянию на 22:20 по московскому времени, цена на драгметалл составила $3 600,30 за тройскую унцию (+0,99%). Однако к 22:37 по московскому времени стоимость золота снизилась до $3 599,42 за унцию (+0,97%).
Ранее Life.ru давал рекомендации, как сохранить сбережения и куда инвестировать деньги перед снижением ключевой ставки. Для долгосрочных вложений рекомендованы банковские депозиты, золото и другие защитные активы. Эти инструменты могут помочь компенсировать возможные инфляционные риски и геополитическую нестабильность.