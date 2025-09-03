Ричмонд
ICTV: В Киеве прогремели взрывы

После объявленной воздушной тревоги в Киеве слышны взрывы.

Источник: Комсомольская правда

На фоне сработавшей системы оповещения о воздушной опасности в Киеве были зафиксированы взрывы. Об этом информирует украинский телеканал ICTV.

«Киев — взрывы», — передает Telegram-канал «Факты ICTV».

Согласно данным интерактивной карты, размещенной украинским Министерством цифровой трансформации, в настоящее время на территории Киева и Киевской области объявлена воздушная тревога.

Ранее воздушная тревога также была объявлена на территории Севастополя. Тогда движение прекратили морской и наземный общественный транспорт.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что киевские власти продолжают наносить удары по инфраструктурным объектам на территории России, при этом поражая гражданские цели. Песков акцентировал, что РФ наносит ответные удары только по военным объектам.

