Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что киевские власти продолжают наносить удары по инфраструктурным объектам на территории России, при этом поражая гражданские цели. Песков акцентировал, что РФ наносит ответные удары только по военным объектам.