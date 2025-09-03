Крымский мост временно закрыли для движения автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщил телеграм-канал «Крымский мост: Оперативная информация».
В связи с введенными ограничениями находящихся на переправе и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие. Водителям и пассажирам следует выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.
Ранее стало известно, что в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты.
Позднее Росавиация также временно закрыла для самолетов аэропорт Калуги.
