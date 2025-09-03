Ричмонд
Рубио: ВС США уничтожили корабль наркокартеля из Венесуэлы

Мадуро обвинял Рубио в попытках развязать вооружённый конфликт с Венесуэлой.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио заявил, что военнослужащие США атаковали следовавшее из Венесуэлы судно с наркотическими веществами, удар был нанесён в Карибском море.

«Американские военные нанесли смертельный удар в южной части Карибского моря по судну с наркотиками, которое вышло из Венесуэлы», — написал он на своей странице в соцсети X*.

По словам госсекретаря, судном владел наркокартель, который в США признан наркотеррористической организацией.

Напомним, венесуэльский лидер Николас Мадуро рассказал, что к берегам Венесуэлы приближается американская флотилия, в которую входят восемь военных кораблей ВМС США, а также атомная подлодка.

Мадуро обвинял Рубио в попытках развязать «войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна». Он заявил, что страна подвергается самой большой за 100 лет угрозе вторжения со стороны Соединённых Штатов.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

