Рубио: ВС США уничтожили корабль наркокартеля из Венесуэлы

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио заявил, что военнослужащие США атаковали следовавшее из Венесуэлы судно с наркотическими веществами, удар был нанесён в Карибском море.
«Американские военные нанесли смертельный удар в южной части Карибского моря по судну с наркотиками, которое вышло из Венесуэлы», — написал он на своей странице в соцсети X*.
По словам госсекретаря, судном владел наркокартель, который в США признан наркотеррористической организацией.
Напомним, венесуэльский лидер Николас Мадуро рассказал, что к берегам Венесуэлы приближается американская флотилия, в которую входят восемь военных кораблей ВМС США, а также атомная подлодка.
Мадуро обвинял Рубио в попытках развязать «войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна». Он заявил, что страна подвергается самой большой за 100 лет угрозе вторжения со стороны Соединённых Штатов.
