Слюсарь: в Ростовской области осколки БПЛА повредили фасады и окна жилых домов

Два многоквартирных дома и несколько частных зданий получили повреждения от осколков сбитых беспилотников в Белой Калитве и поселке Коксовый Ростовской области. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале сообщил, что среди населения пострадавших нет.
«В Ростовской области идет отражение воздушной атаки. В Белой Калитве посечен осколками фасад и разбиты стекла в окнах двух многоквартирных домов, а также в припаркованных во дворах автомобилях. Стекла повреждены и в нескольких частных домах в поселке Коксовый. Главное, никто из людей не пострадал», — написал он.
Слюсарь добавил, что отражение атаки продолжается и призвал жителей быть предельно осторожными.
Ранее врио губернатора Ростовской области рассказал, что в ночь на 2 сентября для отражения атаки БПЛА в регионе работали системы противовоздушной обороны.