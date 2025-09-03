Убивает или разжигает страсть? Сексолог дала совет россиянкам, которые стали спать раздельно с мужьями

Здоровые отношения — это такие, где обоим партнёрам хорошо, комфортно и безопасно. И если этим условиям отвечает раздельный сон, то он может быть не менее мощным инструментом укрепления брака, чем совместный. Об этом в беседе с Life.ru рассказала психолог, сексолог Александра Миллер, комментируя исследование о том, что всё больше россиянок отказываются спать в одной кровати с мужьями.