Запашный рассказал о гастролях иностранных артистов в Донецке и Луганске

Артисты из недружественных стран выступают в Донецке и Луганске.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Иностранные артисты из недружественных стран, таких как Франция, Германия и Италия, не раз выступали в Донецком и Луганском цирках и «снова рвутся туда» порадовать публику, заявил генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

«Уже не один иностранный артист выступил в Донецком и Луганском цирках. Едут из Франции, Германии, Италии, Гватемалы. И снова туда рвутся, хотят порадовать местную публику. А потом возвращаются в свои страны и там становятся первоисточниками, говорят, как все на самом деле, а не то, что им там по телевизору показывают», — сказал он в интервью aif.ru.