Запашный рассказал о гастролях иностранных артистов в Донецке и Луганске

«Уже не один иностранный артист выступил в Донецком и Луганском цирках. Едут из Франции, Германии, Италии, Гватемалы. И снова туда рвутся, хотят порадовать местную публику. А потом возвращаются в свои страны и там становятся первоисточниками, говорят, как все на самом деле, а не то, что им там по телевизору показывают», — сказал он в интервью aif.ru.