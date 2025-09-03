Ричмонд
Вучич рассказал о трудности переговоров с Путиным из-за размеров стран

Президент Сербии Александр Вучич поделился деталями непростой подготовки к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщило сербское издание Blic.

Президент Сербии Александр Вучич поделился деталями непростой подготовки к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщило сербское издание Blic.

Вучич объяснил, что сложность встреч заключается в различии размеров представляемых стран. По его словам, представляя небольшую страну, он должен «в каждом слове заботиться об интересах своей страны и не ошибаться, не причинять вреда своей стране». Сербский лидер подчеркнул, что такие переговоры, в отличие от обывательского представления, совсем не легки, и подготовка к часовому разговору с президентом Путиным требует значительных усилий.

— Люди думают, что ты приходишь, сидишь и говоришь, что хочешь. Это не так, — цитирует Вучича издание.

Ранее Вучич заявил, что Сербия продолжит сохранять нейтралитет в отношении России на фоне санкций со стороны Европейского союза (ЕС).

В августе сербский лидер выразил сомнение в том, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа приведет к прекращению конфликта на Украине, но пожелал им плодотворного разговора.

Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
