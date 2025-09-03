Авиарейс между Приморьем и юго-востоком Китая планируется открыть до конца года

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3—6 сентября . Главной темой является: «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий.