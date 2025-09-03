Ричмонд
Авиарейс между Приморьем и юго-востоком Китая планируется открыть до конца года

Открытие новых рейсов окажет положительное влияние на турпоток в регион, отметила министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.

Источник: Аргументы и факты

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Авиарейс по новому направлению — между Приморьем и юго-востоком КНР — планируется открыть до конца года. Об этом ТАСС сообщила министр туризма Приморского края Наталья Набойченко на полях X Восточного экономического форума (ВЭФ).

«До конца текущего года планируется к открытию новое направление на юго-восток КНР. Также в проработке вопрос о добавлении еще одного рейса во Вьетнам. На 2026 год в проработке ряд китайских направлений, в числе которых: Уси, Чунцин, Чжэньчжоу, Сямынь и другие. Предполагаем, что половина пассажиров на новых китайских рейсах будут туристы КНР», — обозначила министр.

Она добавила, что открытие новых рейсов окажет положительное влияние на турпоток в Приморье. Маркетинговая кампания новых рейсов повысит узнаваемость региона. «Для достижения максимального эффекта необходимо комплексно развивать туристическую инфраструктуру, активно продвигать регион и предлагать конкурентоспособные цены. Тогда новые рейсы станут катализатором роста турпотока и принесут значительную пользу экономике региона», — отметила Набойченко, уточнив, что новые рейсы смогут привлечь туристов из стран, которые ранее не рассматривали Приморье как туристическое направление из-за трудностей с логистикой.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3—6 сентября. Главной темой является: «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий.