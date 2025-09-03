Россиян просят массово пройти тестирование на опасное заболевание: что за болезнь

Россиянам настоятельно рекомендовано массово пройти тестирование на хроническую обструктивную болезнь лёгких (ХОБЛ). Об этом изданию «Лента» сообщил академик РАН и главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
По его словам, людей с так называемым «кашлем курильщика» нередко ошибочно диагностируют, например, как хронический бронхит. Спирометрия — измерение параметров дыхания — помогает выяснить истинную причину плохого самочувствия.
«Если же посмотреть на этих больных, у многих из них десятилетний стаж курения. Достаточно сделать спирометрию, и мы сразу увидим нарушение функции дыхания, которое является четким признаком ХОБЛ», — рассказал Авдеев.
Академик уточнил, что спирометрию стоит проходить всем курильщикам старше 40 лет. По его словам, это исследование позволяет выявлять ХОБЛ в два-четыре раза чаще.