В Москве арестован бывший гендиректор КБ «Мотор» Алымов

Алымова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: Комсомольская правда

В Москве арестовали бывшего гендиректора конструкторского бюро «Мотор» Станислава Алымова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные суда.

Уточняется, что Алымова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По некоторым сведениям, это может быть связано с контрактом на поставку станков для нужд КБ «Мотор».

Конструкторское бюро «Мотор» было основано в 1961 году и занимает важное место в российской космической индустрии. Сегодня оно является частью Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), который входит в структуру «Роскосмоса». В 2022 году Алымов занял пост руководителя КБ, до этого он занимал должность главного технолога.

Накануне в Москве задержали двух руководящих сотрудников аппарата объединения НОСТРОЙ. Организация заявила о готовности «оказать всю необходимую помощь следствию».