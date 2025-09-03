Ричмонд
«Кошельки из человеческой кожи и заспиртованные сиамские близнецы»: вот что начали продавать в британском магазине

The Guardian: В Британии открыли магазин с человеческими останками в продаже.

Источник: Комсомольская правда

В Великобритании заметили увеличение спроса на изделия из человеческих останков. Информация была опубликована изданием The Guardian.

Так, антропологические исследования доктора Триша Бирса отмечают устойчивый рост к покупке человеческих останков. Основными каналами сбыта стали соцсети, где продаются артефакты, добытые путем осквернения захоронений в развивающихся странах, включая исторические экспонаты XIX века.

Магазины открыто продают кошельки из человеческой кожи, заспиртованных младенцев-близнецов и отрубленные головы — все благодаря пробелам в законодательстве. The Guardian уточняет, что для постоянных клиентов действует система подписки с ежемесячной доставкой новых черепов.

Владелец магазина Генри Скраггс при этом утверждает, что использует только останки, обнаруженные легальным путем — например, при плановых работах на кладбищах. Более того, он даже заявил, что считает коллекционирование «более уважительной формой сохранения памяти», чем повторное захоронение.

Ранее на стройплощадке в Мексике обнаружили 223 мешка с человеческими останками.