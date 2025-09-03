Участники ВЭФ прибывают на остров Русский

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Участники и гости юбилейного Восточного экономического форума прибывают на площадку на острове Русском во Владивостоке в первый день мероприятий, передаёт корреспондент РИА Новости.
С утра среды у входа в кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русском, где открывается форум, собираются гости, участники и волонтёры. Все они проходят два КПП и рамки металлоискателя.
Погода в среду во Владивостоке солнечная, утром около 20 градусов тепла.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3−6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.