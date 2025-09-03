Глава «Макдоналдса»: «Аура вокруг Америки немного померкла» для потребителей

Потребители во всем мире стали менее трепетно относиться к американским брендам, поскольку восприятие самих США стало менее позитивным. Такое мнение высказал генеральный директор «Макдоналдса» Крис Кемпчински в интервью телеканалу CNBC.
— Аура вокруг Америки немного померкла, — отметил Кемпчински.
Он также добавил, компания внимательно отслеживает изменения в отношении потребителей как к «Макдоналдсу», так и к США в целом.
Глава сети фастфуда при этом уточнил, что отношение к ресторанам компании за рубежом в целом остается прежним. По его мнению, это может быть связано с многолетним опытом работы «Макдоналдса» на международном рынке, передает телеканал.
Экономист, член экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Станислав Паулаускас выразил мнение, что McDonald’s придется заплатить за возвращение в Россию около 300−500 миллиардов рублей.
26 апреля компания McDonald’s подала заявку на регистрацию товарного знака «Макдоналдс» в Роспатент. Она поступила в ведомство еще в декабре 2024 года, однако федеральная служба опубликовала ее только в текущем году. По словам представителей сети ресторанов, основная цель ее юридической активности в стране заключается в «предотвращении использования бренда в России посторонними».