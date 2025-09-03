Глава «Макдоналдса»: «Аура вокруг Америки немного померкла» для потребителей

26 апреля компания McDonald’s подала заявку на регистрацию товарного знака «Макдоналдс» в Роспатент. Она поступила в ведомство еще в декабре 2024 года, однако федеральная служба опубликовала ее только в текущем году. По словам представителей сети ресторанов, основная цель ее юридической активности в стране заключается в «предотвращении использования бренда в России посторонними».