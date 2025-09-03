Магазины начали продавать кошельки и мумии из человеческой кожи

В Великобритании растет спрос на предметы, изготовленные из человеческих останков, сообщает The Guardian. Антрополог Триш Бирс отмечает, что покупатели проявляют интерес к вещам из костей, добытых даже расхитителями могил. Некоторые из останков поступают из Азии и Африки и могут датироваться XIX веком.
Продавцы пользуются пробелами в законодательстве, позволяющими свободно реализовывать человеческие останки. Журналисты нашли магазин с необычным ассортиментом: кошельки из человеческой кожи, мумии, заспиртованные сиамские близнецы и высушенные головы. Постоянные клиенты могут оформить подписку и получать уведомления о новых поступлениях.
Владелец магазина Генри Скрагг рассказал, что часть черепов была извлечена при расчистке мест под новые захоронения. Он считает, что продажа таких предметов людям, которые их ценят, лучше повторного погребения. В то же время судмедэксперт Дама Сью Блэк и другие выступают против торговли человеческими останками, называя это «ужасным» и «неприемлемым».
