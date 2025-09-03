Магазины начали продавать кошельки и мумии из человеческой кожи

Владелец магазина Генри Скрагг рассказал, что часть черепов была извлечена при расчистке мест под новые захоронения. Он считает, что продажа таких предметов людям, которые их ценят, лучше повторного погребения. В то же время судмедэксперт Дама Сью Блэк и другие выступают против торговли человеческими останками, называя это «ужасным» и «неприемлемым».