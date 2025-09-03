Лавров: для мира на Украине следует признать новые территориальные реалии

«Следует обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, то есть те условия, которые прописаны в декларации независимости Украины 1990 года и на основе которых украинская государственность была в своё время признана РФ и всем международным сообществом», — заявил Лавров.