Лавров: для мира на Украине следует признать новые территориальные реалии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для прочного урегулирования на Украине должны быть признаны и оформлены международно-правовым образом новые реалии, касающиеся территорий.
«Для того чтобы мир был прочным, новые территориальные реалии, возникшие после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в результате проведённых там референдумов, следует признать и оформить международно-правовым образом», — сказал он в интервью индонезийскому изданию «Компас».
По словам Лаврова, Украина должна получить нейтральный, внеблоковый, а также безъядерный статус. Он напомнил, что речь идёт об условиях, прописанных в декларации независимости Украины.
«Следует обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, то есть те условия, которые прописаны в декларации независимости Украины 1990 года и на основе которых украинская государственность была в своё время признана РФ и всем международным сообществом», — заявил Лавров.
Кроме того, Лавров отметил, что инициаторы санкций против Российской Федерации подорвали к себе доверие, а также подчеркнул, что мир на Украине невозможен без устранения причин конфликта.
Он напомнил, что РФ рассчитывает, что переговоры с украинской стороной будут продолжены.
Ранее Лавров заявил, что Зеленский отверг все предложения президента Соединённых Штатов Дональд Трампа по урегулированию конфликта на Украине.