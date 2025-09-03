В Госдуме предупредили россиян об изменениях в сделках с недвижимостью

По его словам, биометрия позволит удостоверять личность без личного присутствия у нотариуса или в МФЦ, заключать сделки с недвижимостью удаленно, включая ипотеку, куплю-продажу, аренду, существенно снизить риски мошенничества, в том числе с поддельными паспортами и доверенностями, сэкономить время как гражданам, так и бизнесу.