В Госдуме предупредили россиян об изменениях в сделках с недвижимостью

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В России с 1 июля 2026 года можно будет использовать биометрические данные при совершении дистанционных сделок с недвижимостью, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«С 1 июля 2026 года вступают в силу изменения, которые позволят использовать биометрические данные при совершении дистанционных сделок с недвижимостью. Это серьезный шаг вперед — в сторону безопасной и технологичной цифровизации рынка», — сказал Якубовский.
По его словам, биометрия позволит удостоверять личность без личного присутствия у нотариуса или в МФЦ, заключать сделки с недвижимостью удаленно, включая ипотеку, куплю-продажу, аренду, существенно снизить риски мошенничества, в том числе с поддельными паспортами и доверенностями, сэкономить время как гражданам, так и бизнесу.
«Важно подчеркнуть: использование биометрии будет добровольным. Никого не обяжут проходить биометрическую идентификацию без согласия. Это лишь дополнительный, но очень перспективный инструмент», — отметил он.
Парламентарий добавил, что рынок недвижимости давно ждал этой опции, особенно в регионах, где доступ к нотариальным и регистрационным действиям затруднен. По мнению Якубовского, нововведение повысит прозрачность сделок и упростит жизнь миллионам граждан.