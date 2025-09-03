Суд конфисковал 10 зарубежных квартир экс-чиновника Фролова

Всего в рамках суда изъяли почти 50 объектов недвижимости.
Заельцовский районный суд Новосибирска года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об аресте имущества бывшего чиновника региональных подразделений Росприроднадзора, МВД, МЧС и ФНС Андрея Фролова и членов его семьи. Под арест попали 48 объектов недвижимости, включая десять квартир за рубежом, группу компаний «Алтайагроснаб», а также автопарк из нескольких дорогих иномарок.
«Экс-чиновник зарегистрировал на жену Ирину девять иномарок и апартаменты в Турции и Грузии. Его несовершеннолетнему сыну достались квартиры в Таиланде и Турции», — отметили в Генпрокуратуре. Также на сына переписали здание площадью 900 кв. м в Новосибирске и криптовалюта Tether на сумму 7,4 млн рублей.
В надзорном ведомстве уточнили, что Фролов легализовал средства через инвестиции в бизнес в Алтайском крае, в том числе через группу компаний «Алтайагроснаб». По версии прокуратуры, Андрей Фролов подозревается в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. В ближайшее время арестованное имущество будет оценено для возможного обращения в доход государства.
Подобные меры по аресту имущества ранее применялись к другим бывшим чиновникам и бизнесменам. Так, в Челябинской области суд арестовал недвижимость экс-депутата Олега Иванова и его супруги Татьяны Завгородней по делу о банкротстве фирмы «АльфаСтрой», а также привлек их к субсидиарной ответственности по обязательствам компании.