Суд конфисковал 10 зарубежных квартир экс-чиновника Фролова

В надзорном ведомстве уточнили, что Фролов легализовал средства через инвестиции в бизнес в Алтайском крае, в том числе через группу компаний «Алтайагроснаб». По версии прокуратуры, Андрей Фролов подозревается в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. В ближайшее время арестованное имущество будет оценено для возможного обращения в доход государства.