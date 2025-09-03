Рояль, играющий без помощи музыканта, появился на ВЭФ-2025

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Рояль, играющий без музыканта, появился на стенде ПСБ на Х Восточном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости.
Клавиши белого рояля на стенде ПСБ на ВЭФ-2025 нажимаются сами. Инструмент без помощи музыканта воспроизводит музыкальные композиции.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3−6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.