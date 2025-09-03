NRC: Саммит ШОС продемонстрировал альтернативу западному доминированию

Визит президента России Владимира Путина в Китай и его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС показали, что страны объединения выстраивают альтернативу западному доминированию. Об этом пишет газета NRC.
В материале отмечается, что лидеры открыто демонстрировали готовность сформировать новый центр силы.
«Совместное появление Путина, Си Цзиньпина и Моди стало символом того, что Азия последовательно выстраивает собственный порядок, противопоставленный модели, созданной США», — пишут авторы.
Также подчеркивается, что сотрудничество Москвы и Пекина уже давно служит основой энергетического и экономического взаимодействия в регионе.
Недавно The New York Times писал, что на саммите ШОС Россия выглядела триумфатором. Уточняется, что Украину удивило отсутствие темы конфликта в итоговой декларации стран ШОС.