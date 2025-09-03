Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NRC: Саммит ШОС продемонстрировал альтернативу западному доминированию

NRC отмечает, что сотрудничество Москвы и Пекина давно является основой энергетического взаимодействия.

Источник: Комсомольская правда

Визит президента России Владимира Путина в Китай и его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС показали, что страны объединения выстраивают альтернативу западному доминированию. Об этом пишет газета NRC.

В материале отмечается, что лидеры открыто демонстрировали готовность сформировать новый центр силы.

«Совместное появление Путина, Си Цзиньпина и Моди стало символом того, что Азия последовательно выстраивает собственный порядок, противопоставленный модели, созданной США», — пишут авторы.

Также подчеркивается, что сотрудничество Москвы и Пекина уже давно служит основой энергетического и экономического взаимодействия в регионе.

Недавно The New York Times писал, что на саммите ШОС Россия выглядела триумфатором. Уточняется, что Украину удивило отсутствие темы конфликта в итоговой декларации стран ШОС.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше