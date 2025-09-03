Главный пульмонолог Минздрава Авдеев призвал россиян провериться на ХОБЛ

Ранее родителям напомнили о важности вакцинации детей в сезон гриппа и простуд. Это помогает не только защитить самого ребёнка, но и ограничить распространение вируса среди членов семьи. Кроме того, важно обеспечивать детям сбалансированное питание, достаточный сон и регулярную физическую активность. Прогулки на свежем воздухе считаются важной частью здорового образа жизни. А в случае заболевания гриппом эксперт посоветовал обеспечить ребёнку покой, обильное питьё и при необходимости обратиться к врачу.