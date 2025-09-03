Главный пульмонолог Минздрава Авдеев призвал россиян провериться на ХОБЛ

Авдеев подчеркнул, что пройти спирометрию следует всем курильщикам в возрасте от 40 лет, особенно тем, кто имеет так называемый «кашель курильщика». Ранняя диагностика заболевания критически важна, так как ХОБЛ является одной из ведущих причин смертности в России и мире из-за необратимого повреждения дыхательных путей.
ХОБЛ развивается у 10−20% курильщиков и длительное время протекает бессимптомно. По данным Минздрава, в России от этой болезни страдают около 5 миллионов человек, но диагностирована она лишь у трети пациентов.
