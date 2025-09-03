В Москве изменится порядок записи на прием к врачам

«Важно отметить, что для записи самого себя никаких изменений не будет — пациент, как и раньше, сможет оформить прием в пару кликов. Сегодня записаться к врачу можно разными способами: через порталы emias.info и mos.ru, мобильные приложения “ЕМИАС. ИНФО”, “Госуслуги Москвы” и “Моя Москва”, а также через инфоматы в поликлиниках. Пациенты сами выбирают удобный для себя вариант. Все эти каналы останутся доступны, а новые меры повысят прозрачность и безопасность работы сервиса», — добавила врач.