Президент Польши Навроцкий отправился в Вашингтон

Глава польского государства Кароль Навроцкий, исключенный из списка участников встречи президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами в августе, сам инициировал визит в столицу США.
Первым зарубежным визитом Навроцкого в статусе президента станет рабочая поездка в Вашингтон в среду, где состоятся переговоры с американским президентом.
Как сообщает РАР, стороны обсудят укрепление обороноспособности и энергетического суверенитета Польши, а также вопросы по украинскому кризису.
Напомним, что Трамп в августе встретился с киевским главарем Владимиром Зеленским и европейскими лидерами для обсуждения мира на Украине. Тогда Навроцкий на эту встречу приглашен не был.
Ранее Навроцкий принял решение выдворить на родину 15 украинцев — они виновны в преступлениях и правонарушениях. Некоторые из них подделывали документы.