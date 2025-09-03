Ричмонд
Чернышенко рассказал о потенциале роста турпотока с Китаем

Россия и Китай планируют увеличить взаимный турпоток, превысив его допандемийный показатель в 4 млн человек.

Россия и Китай планируют увеличить взаимный турпоток, превысив его допандемийный показатель в 4 млн человек. Это должна способствовать и визовая либерализация, сообщил ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что сейчас совместный турпоток составляет 2,7 млн человек. По его словам, сейчас ставится задача «достичь и превысить допандемийный уровень».

«Я думаю, что потенциал огромен — конечно, прежде всего с китайской стороны, потому что сейчас российских туристов, вы не поверите, даже больше ездит в Китай, чем китайских в Россию. Вот условия для этого сейчас все будут созданы», — заявил вице-премьер.

Чернышенко также напомнил, что Пекин с 15 сентября вводит безвизовый режим для обладателей российских паспортов. В то же время по российской электронной визе граждане Китая теперь могут находиться в РФ до 30 дней, чем уже пользуется большое количество туристов из Поднебесной.

Читайте также: Эксперт спрогнозировал всплеск туризма в Китай после введения безвиза.

