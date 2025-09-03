Чернышенко рассказал о потенциале роста турпотока с Китаем

«Я думаю, что потенциал огромен — конечно, прежде всего с китайской стороны, потому что сейчас российских туристов, вы не поверите, даже больше ездит в Китай, чем китайских в Россию. Вот условия для этого сейчас все будут созданы», — заявил вице-премьер.