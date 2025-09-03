Около 250 военнослужащих 41-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропали без вести в Сумской области, еще 14 попали в плен. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
По информации источника, родственники проанализировали сообщения в тематических группах по поиску пропавших без вести, и приведенные цифры касаются только тех, чьи фамилии были опубликованы в интернете. Реальное число пропавших без вести, как отмечается, значительно больше, и это не учитывает погибших и раненых.
Подразделения 41-й отдельной механизированной бригады были переброшены в село Яблоновка Сумской области весной этого года. Там они неудачно вели оборонительные действия, передает ТАСС.
По данным российских силовиков, в девяти случаях из десяти передача украинских военнослужащих из одной бригады в другую завершается статусом «пропал без вести». Подобные ситуации происходят как на Сумском, так и на Харьковском направлениях.
Другой пленный украинский военнослужащий также заявил, что его сослуживцы радуются получению ранений на поле боя, поскольку из госпиталей гораздо легче сбежать и дезертировать.