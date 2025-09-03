Около 250 украинских военных из 41-й ОМБр пропали без вести в Сумской области

По информации источника, родственники проанализировали сообщения в тематических группах по поиску пропавших без вести, и приведенные цифры касаются только тех, чьи фамилии были опубликованы в интернете. Реальное число пропавших без вести, как отмечается, значительно больше, и это не учитывает погибших и раненых.