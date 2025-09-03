Украина откроет еще одно военное производство в Европе: площадкой станет Дания

Украинская FPRT с 1 декабря 2025 года начнёт в Дании производство твердого ракетного топлива. Об этом сообщает датский телеканал TV2.
Уточняется, что завод будет построен рядом с военно-воздушной базой в Войенсе на юге Ютландии. Топливо, которое будет производиться на этом заводе, используется в украинских ракетах «Фламинго», выпускаемых компанией Fire Point.
Напомним, Украина недавно анонсировала запуск в серийное производство якобы новой баллистической ракеты «Фламинго» с дальностью до 3000 км. По данным украинских СМИ, разработчиком ракеты стала компания Fire Point, известная своими беспилотниками FP 1. Новую разработку представляли как достижение местной обороны.
Однако военные эксперты указывают, что представленная «новинка» сильно напоминает британскую ракету FP 5 и потому не выглядит полностью независимой разработкой.