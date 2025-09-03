Ученые создадут агроэнергетические системы для регионов с экстремальным климатом

«В итоге ожидаемый доход с единицы площади сельхозугодий возрастает в среднем на 60%, но может, в зависимости от местности и культуры, как снижаться, так и достигать 15-кратного роста. В то же время известно, что по сравнению с продажей на оптовом рынке, наибольшие выгоды достигаются при использовании электроэнергии в месте ее генерации, а интенсификация сельского хозяйства ограничивается доступностью энергии непосредственно в угодьях», — отметил он.