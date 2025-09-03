В Соцфонде выяснили, где в России больше всего пенсионеров

Больше всего пенсионеров в России живут в Москве (более трёх миллионов), Московской области (почти два миллиона) и Краснодарском крае (1,6 миллиона). Об этом следует из данных Социального фонда РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«В Москве проживают 3,04 миллиона пенсионеров. Среди них почти 2,1 миллиона — женщины, а 967 тысяч — мужчины», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на втором месте рейтинга находится Московская область, в которой живут 1,97 миллиона пенсионеров, а на третьем — Краснодарский край с общим числом пожилых 1,6 миллиона. При этом число женщин среди пенсионеров превышает число мужчин в этих регионах примерно вдвое.
Следующее место рейтинга занимает Санкт-Петербург с общим числом пенсионеров почти 1,5 миллиона человек, а на пятом находится Свердловская область с 1,3 миллиона.
Меньше всего получателей пенсии в городе Байконур (5,2 тысячи), Ненецком автономном округе (13,7 тысячи) и Чукотском автономном округе (14,8 тысячи).
Ранее россиянам объяснили двукратный разрыв в пенсиях между регионами. Известно, что перечень территорий с наиболее высокими выплатами вошли северные и дальневосточные регионы.