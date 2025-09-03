Ричмонд
Журналисты начали прибывать на место проведения военного парада в Пекине

Работники СМИ получили специальные стикеры на использование техники во время парада на площади Тяньаньмэнь.

Источник: Аргументы и факты

Журналисты из разных стран мира начали прибывать на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, где пройдёт военный парад по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны. Торжественные мероприятия начнутся в 09:00 (04:00 мск).

Работники СМИ, получившие аккредитацию, должны были заранее получить специальные стикеры на использование техники, в том числе зарядных устройств. Все гаджетыпрошли проверку.

Кроме того, их обязали подписать соглашение об отказе от использования «режима модема» в смартфонах во время парада. Работники прессы также выбрали конверты с приглашениями и номерами их мест на трибуне. Помощь в размещении журналистов оказывают волонтёры.

Напомним, ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын вместе будут присутствовать на параде в Пекине. Дипломат отметил, что РФ исходит из того, что они продолжат общение в двустороннем формате после торжественных мероприятий.

