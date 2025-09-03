Ричмонд
Шествие с большой Георгиевской лентой проходит на набережной на ВЭФ-2025

Шествие с большой Георгиевской лентой проходит на набережной на ВЭФ-2025.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Шествие с большой Георгиевской лентой началось на набережной на острове Русском, оно приурочено к открытию улицы Дальнего Востока на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025), передает корреспондент РИА Новости.

В шествии участвуют оркестр и представители народов Дальнего Востока в национальных костюмах и с флагами субъектов. Участие в нем также принимают Юнармия, волонтеры, военные и студенты.

Посмотреть на шествие пришли участники форума, представители СМИ и организаторы.

Десятый Восточный экономический форум проходит 3−6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.