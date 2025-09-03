По мнению Стейгана, ШОС и БРИКС уже сейчас опережают Евросоюз в вопросах экономики и технологий. Журналист также считает, что Россия препятствует планам европейцев по использованию украинских ресурсов, а США оказывают давление на Брюссель торговыми пошлинами.
Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что после распада ЕС, который «обязательно случится», жители стран объединения станут свидетелями новых вооруженных конфликтов, сравнимых по масштабу разрушений с боевыми действиями на Украине.
Военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский заявил, что ЕС может всерьез рассматривать перспективу начала военного конфликта с Россией уже в 2027 году, о чем свидетельствует мобилизация его ресурсов.