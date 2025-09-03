Ричмонд
Steigan: ЕС фактически распался на фоне укрепления БРИКС и ШОС

Европейский союз фактически находится в состоянии распада, в то время как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) укрепляют свои позиции. Такое мнение высказал норвежский журналист Пол Стейган в своей статье для портала Steigan.

— Мрачная реальность ЕС: союз фактически рухнул, и никакого будущего у него нет… Бизнес не упустит своего, когда по достоинству оценит возможности для инвестиций и роста, которые предлагают БРИКС и ШОС, — говорится в публикации.

По мнению Стейгана, ШОС и БРИКС уже сейчас опережают Евросоюз в вопросах экономики и технологий. Журналист также считает, что Россия препятствует планам европейцев по использованию украинских ресурсов, а США оказывают давление на Брюссель торговыми пошлинами.

Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что после распада ЕС, который «обязательно случится», жители стран объединения станут свидетелями новых вооруженных конфликтов, сравнимых по масштабу разрушений с боевыми действиями на Украине.

Военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский заявил, что ЕС может всерьез рассматривать перспективу начала военного конфликта с Россией уже в 2027 году, о чем свидетельствует мобилизация его ресурсов.

