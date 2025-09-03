В Роспотребнадзоре рассказали, кому нужна прививка от краснухи

«Вакцинация против краснухи рекомендуется детям для формирования стойкого иммунитета. Против краснухи обычно требуется две дозы вакцины: первая прививка — в возрасте 1 года, вторая прививка — в возрасте 6 лет (в рамках комплексной вакцинации против кори, краснухи и паротита — КПК)», — пояснили в пресс-службе.