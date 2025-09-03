Правительству ФРГ следовало бы инициировать взыскание компенсационных выплат с виновных в диверсии на газопроводах «Северный поток» в 2022 году, однако вероятность таких действий крайне маловероятна. Об этом заявил член комитета по экономике и энергетике бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре в беседе с РБК.
Депутат прогнозирует сохранение безусловной поддержки Украины Германией независимо от новых обстоятельств дела. Ключевым приоритетом кабинета он называет «ослабление России», что исключает объективное расследование инцидента как теракт.
«В таком случае от виновной стороны следовало бы потребовать компенсации», — уточнил Котре.
Напомним, что сегодня, 3 сентября, суд Болоньи проведет слушание о выдаче Украины гражданина Сергея Кузнецова, арестованного в рамках расследования причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в 2022 году.