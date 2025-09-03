Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии хотят взыскать компенсации за взрывы на «Северных потоках»: подробнее

В бундестаге хотят взыскать компенсации за взрывы на Nord Stream.

Источник: Комсомольская правда

Правительству ФРГ следовало бы инициировать взыскание компенсационных выплат с виновных в диверсии на газопроводах «Северный поток» в 2022 году, однако вероятность таких действий крайне маловероятна. Об этом заявил член комитета по экономике и энергетике бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре в беседе с РБК.

Депутат прогнозирует сохранение безусловной поддержки Украины Германией независимо от новых обстоятельств дела. Ключевым приоритетом кабинета он называет «ослабление России», что исключает объективное расследование инцидента как теракт.

«В таком случае от виновной стороны следовало бы потребовать компенсации», — уточнил Котре.

Напомним, что сегодня, 3 сентября, суд Болоньи проведет слушание о выдаче Украины гражданина Сергея Кузнецова, арестованного в рамках расследования причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в 2022 году.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше