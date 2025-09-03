Лавров: РФ готова сотрудничать со всеми, кто готов работать

«Со своей стороны исходим из самоценности наших двусторонних отношений с любым государством. Мы никогда не дружим с кем-то против кого-то. Не выстраиваем торговое взаимодействие с партнёрами, в том числе с такой крупной экономикой, как Индонезия, в ущерб их связям с другими странами, в том числе с США», — сказал Лавров в интервью индонезийскому изданию «Компас».