Лавров: РФ готова сотрудничать со всеми, кто готов работать

Российская Федерация готова сотрудничать со всеми, кто готов работать с ней при условии «развития равноправной взаимовыгодной практической кооперации», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что российская сторона «никогда не дружит с кем-то против кого-то».
«Со своей стороны исходим из самоценности наших двусторонних отношений с любым государством. Мы никогда не дружим с кем-то против кого-то. Не выстраиваем торговое взаимодействие с партнёрами, в том числе с такой крупной экономикой, как Индонезия, в ущерб их связям с другими странами, в том числе с США», — сказал Лавров в интервью индонезийскому изданию «Компас».
По его словам, к числу государств, которые готовы работать на подобных принципах, относятся страны Глобального Юга и восточные государства.
Кроме того, Лавров заявил, что для прочного урегулирования на Украине должны быть признаны и оформлены международно-правовым образом новые реалии, касающиеся территорий.