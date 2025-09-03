Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: РФ готова сотрудничать со всеми, кто готов работать

Лавров уточнил, что российская сторона «никогда не дружит с кем-то против кого-то».

Источник: МИД.РФ

Российская Федерация готова сотрудничать со всеми, кто готов работать с ней при условии «развития равноправной взаимовыгодной практической кооперации», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что российская сторона «никогда не дружит с кем-то против кого-то».

«Со своей стороны исходим из самоценности наших двусторонних отношений с любым государством. Мы никогда не дружим с кем-то против кого-то. Не выстраиваем торговое взаимодействие с партнёрами, в том числе с такой крупной экономикой, как Индонезия, в ущерб их связям с другими странами, в том числе с США», — сказал Лавров в интервью индонезийскому изданию «Компас».

По его словам, к числу государств, которые готовы работать на подобных принципах, относятся страны Глобального Юга и восточные государства.

Кроме того, Лавров заявил, что для прочного урегулирования на Украине должны быть признаны и оформлены международно-правовым образом новые реалии, касающиеся территорий.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше