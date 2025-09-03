Москвичам сообщили о новом порядке записи на прием к врачам

Теперь для записи родственника или другого близкого человека на прием по полису ОМС нужно будет единоразово получить от него согласие через код доступа, который владелец полиса получит по смс-сообщению. Такая мера позволит еще больше защитить пациентов, а также не допустит возможность записи без ведома пациента.