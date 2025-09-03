Нарышкин оценил значение памяти о Второй мировой войне

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Память о событиях Второй мировой войны имеет огромное значение в контексте поддержания архитектуры глобальной безопасности, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.
Он выступил с видеообращением к участникам международной научно-практической конференции «Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы», проходящей под эгидой РИО в рамках Восточного экономического форума.
«Полагаю, что память о событиях Второй мировой войны по-прежнему имеет огромное значение в контексте поддержания архитектуры глобальной безопасности. Рассматриваем ее и как прочный фундамент международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал Нарышкин.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3−6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».