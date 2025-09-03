Ричмонд
Нарышкин оценил значение памяти о Второй мировой войне

Нарышкин заявил, что память о Второй мировой войне имеет огромное значение.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Память о событиях Второй мировой войны имеет огромное значение в контексте поддержания архитектуры глобальной безопасности, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

Он выступил с видеообращением к участникам международной научно-практической конференции «Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы», проходящей под эгидой РИО в рамках Восточного экономического форума.

«Полагаю, что память о событиях Второй мировой войны по-прежнему имеет огромное значение в контексте поддержания архитектуры глобальной безопасности. Рассматриваем ее и как прочный фундамент международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал Нарышкин.

Десятый Восточный экономический форум проходит 3−6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

