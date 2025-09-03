Россиян старше 40 лет призвали проверить легкие на ХОБЛ

Россиянам, достигшим 40-летнего возраста и имеющим стаж курения, следует массово пройти тестирование на хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ). Об этом сообщил академик РАН, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в беседе с Lenta.ru.
По его словам, люди с так называемым «кашлем курильщика» зачастую получают неверный диагноз, например, хронический бронхит. Измерение показателей дыхания, известное как спирометрия, может помочь выявить истинную причину плохого самочувствия.
— Если же посмотреть на этих больных, у многих из них десятилетний стаж курения. Достаточно сделать спирометрию, и мы сразу увидим нарушение функции дыхания, которое является четким признаком ХОБЛ, — пояснил Авдеев в беседе с Lenta.ru.
Пульмонолог добавил, что данное исследование помогает выявить ХОБЛ в два-четыре раза чаще.
В 80 процентах случаев основной причиной развития рака легкого является курение, но заболевание могут спровоцировать и другие факторы. Об этом предупредила врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова.