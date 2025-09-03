Сюжеты сказок на бивнях моржа представили на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Сюжеты быта и сказок чукотского народа на бивнях моржа представили на стенде Чукотки на площадке Восточного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости.
Изображения нанесены обычными цветными карандашами. После гравировки карандаш затирается, при этом лак в конце не используется, что позволяет оставить натуральный блеск кости. На изготовление среднего бивня с рисунком уходит от трех дней.
Также на стенде Чукотки представлены и фигурки из кости, среди них и талисман-пеликен. Считается, что, если потереть ему живот он будет шире улыбаться.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3−6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.