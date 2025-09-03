Ричмонд
Италия может выдать ФРГ подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

В случае экстрадиции в ФРГ гражданина Украины Сергея Кузнецова ему грозит 15 лет заключения.

Источник: Аргументы и факты

Апелляционный суд Болоньи 3 сентября рассмотрит вопрос об экстрадиции в ФРГ украинского гражданина Сергея Кузнецова, который был арестован в Италии в рамках расследования подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», совершённых в 2022 году.

Ранее сообщалось, что немецкие правоохранительные органы подозревают мужчину в том, что он руководил группой лиц, атаковавших эти объекты. Как уточняет РИА Новости, в случае положительного решения об экстрадиции Кузнецова в ФРГ ему грозит 15 лет лишения свободы по статьям об антиконституционном саботаже, преднамеренном взрыве и разрушении зданий.

Напомним, 27 августа стало известно, что следователи в Германии якобы смогли установить личности всех предполагаемых участников атаки на «Северные потоки». При этом в ФРГ были оформлены ордера на их арест.

В группу диверсантов входило семь человек, включая Сергея Кузнецова. Ещё один подозреваемый был уничтожен в декабре 2024 года в ходе боевых действий в зоне спецоперации.

