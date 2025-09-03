Ричмонд
Врач назвала ягоды, укрепляющие сосуды

Ежевика, богатая витамином С и антиоксидантами, способна укреплять сосуды.

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Ежевика способна укреплять сосуды, а в ее составе можно найти витамин С и антиоксиданты, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

«Сейчас начало сентября, а это значит, что на прилавке чаще всего можно найти такую ягоду, как ежевика. Она богата витамином С, антиоксидантами, укрепляет сосуды», — рассказала Волкова.

Врач добавила, что поздние сорта малины также являются источником витамина С, марганца и клетчатки. Также Волкова посоветовала обратить внимание на чернику и голубику, которые полезны для зрения, и на виноград темных сортов, который полезен для сердца.

Крыжовник, по словам диетолога, помогает пищеварению, содержит органические кислоты и пектин, а арбузы и дыни богаты калием и магнием.